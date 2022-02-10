الغرف التجارية تكشف موعد تراجع أسعار الخضروات وتحذر من التخزين

قال حاتم نجيب سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات سوف تعود لمعدلاتها الطبيعية نهاية شهر مارس المقبل ولكن بشكل تدريجي، نتيجة طرح عدد كبير من المحافظات المنتجة لمحاصيل العروات الزراعية.

وأرجع «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، ارتفاع الأسعار إلى تراجع إنتاجية الفدان بسبب التقلبات الجوية وموجة الصقيع وآلية العرض والطلب، فضلا عن أن حلقات التداول سبب رئيسي في الارتفاع، للحصول على هامش ربح كبير، وكذلك لجوء بعض المزراعين لتقليل المساحات المنزرعة من عدد من المحاصيل، خوفا من تدني الأسعار ورغبة في تقليل التكاليف بعد الزيادة العالية في أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة.

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قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر

وضع سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، قائمة بالأسعار الاسترشادية لعدد من الخضروات لدى بائعي التجزئة، وهي:

الخيار: 10 جنيهات.

الطماطم: 7 جنيهات.

الباذنجان: 10 جنيهات.

الفاصوليا: 25 جنيها.

الفلفل: 10 جنيهات.

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ولفت إلى أن انفلات أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية مشكلة تؤرق الأسر المصرية، خاصة أن نقص بعض أنواع الخضروات واشتعال أسعارها يرجع إلى تراجع المعروض بسبب موجة الصقيع التي تواجهها مصر حاليا.

ولكن في الوقت نفسه، أكد «نجيب» على توافر المحاصيل في الأسواق، لافتا إلى أن هناك اتفاق بين الغرف التجارية ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية وزارة الزراعة ومنافذ أمان، على توفير السلع ووقف أي ارتفاعات في الأسعار، من خلال طرحها في منافذ المختلفة بأسعار مناسبة لعدم المغالاة، محذرا المواطنين من اللجوء إلى التخزين، لأنه يتسبب في ارتفاع الأسعار.