جمال شعبان يزف بشرى لعشاق القهوة: تقلل خطر الإصابة بفشل القلب

يقع عشاق القهوة في حيرة من أمرهم في كثير من الأحيان، حول مدى تأثيرها على صحة القلب والصحة العامة، وإذا ما كان إضافة اللبن أو الكريمر، يقلل أو يرفع من الأضرار أو الفوائد، وفي دراسة لها أظهرت «جمعية القلب الأمريكية»، أن شرب كوب واحد أو أكثر يوميا من القهوة السوداء (من دون حليب) يحتوي على الكافيين، يخفض خطر الإصابة بفشل القلب على المدى البعيد، وفقا لثلاث دراسات رئيسية، تستخدم أدوات تحليلية لمراجعة بيانات النظام الغذائي، بحسب ما أعلنه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب.

وأضاف الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، عبر «فيسبوك»: الدراسات الثلاث، تشير إلى أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب، وأن القهوة يمكن أن تكون جزءً من نمط غذائي صحي، إذا استهلكت من دون سكر مضاف، أو منتجات ألبان غنية بالدهون مثل الكريم».

أبرز فوائد القهوة للقلب

وقال ‏«AHA Journal»، عن «معهد فرامنجهام للقلب»، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أنها تابعت المعلومات الغذائية لأكثر من 5 آلاف شخص لا يعانون من أمراض القلب المشخصة لمدة 72 عاما، على مدار 3 أجيال، وشملت هؤلاء الأشخاص وذريتهم.

وأكمل جمال شعبان: وأيضا قدمت الدراسة معلومات غذائية عن أكثر من 21 ألف بالغ أمريكي، وشملت الدراسة الجديدة ومدتها 10 سنوات، أحدث الأدوات التحليلية من «منصة الطب الدقيق» التابعة لـ«جمعية القلب الأمريكية»، لمقارنة بيانات «فرامنجهام»، بدراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، ودراسة طولية ومتعددة المواقع وعرقية، ودراسة عن صحة القلب والأوعية الدموية، ودراسة مطولة عن مخاطر القلب لدى الأشخاص فوق 65 عاما.

انخفاض خطر الإصابة بفشل القلب

وأظهر التحليل، أن خطر الإصابة بفشل القلب بمرور الوقت انخفض بنسبة تتراوح بين 5 و12% لكل فنجان قهوة، يتم تناوله يوميا في دراسات «فرامنجهام» للقلب، وصحة القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة، وجد التحليل أن خطر الإصابة بقصور القلب، ظل كما هو في حال عدم شرب القهوة أو كوب واحد يوميا في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات.

ولكن عندما يشرب الناس فنجانين أو أكثر من القهوة في اليوم، ينخفض الخطر بنحو 30%، بحسب الدكتور ديفيد كاو، مدير «مركز كولورادو للطب الشخصي»، في كلية الطب بجامعة كولورادو في أورورا: «كان الارتباط بين الكافيين والحد من أخطار قصور القلب مفاجئا».