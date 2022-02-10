مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار القهوة إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات

وصلت العقود الآجلة للقهوة إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات في بورصة نيويورك وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص الإمدادات.

وارتفعت أسعار أرابيكا بأكثر من الضعف خلال العام الماضي في أعقاب الطقس الجاف في البرازيل واضطراب سلسلة التوريد وتكاليف الشحن، وسط محاولات لمعالجة نقص المعروض عبر استغلال المخزونات التي تراقبها بورصة ICE Futures الأمريكية والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 22 عامًا.

وتظهر علامات شح الإمدادات مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مقتربة مؤخرًا من مستوى قياسي، كما سجلت العقود الآجلة لأرابيكا أعلى مستوياتها منذ 2011 بفعل مخاوف بشأن المعروض.

أدنى مستوى منذ فبراير 2000

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن الوصول إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2000، من المرجح أن يخفض مخزونات شركة ICE إلى أقل من مليون كيس، وفقًا لأليكس بوغتون، سمسار القهوة في شركة Sucden Financial Ltd، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تحرك حاد نحو الاتجاه الصعودي، على حد قوله.

وأفادت شركة ICE أمس، أن المخزونات الموجودة في مستودعات الموانئ التي تراقبها البورصة تراجعت لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 1.035 مليون كيس.

تراجع شحنات البن الأخضر البرازيلي 14%

وفي علامة أخرى على شح الإمدادات، تراجعت شحنات البن الأخضر في البرازيل بنسبة 14% خلال يناير، حيث قال نيكولاس رويدا، رئيس مجموعة المصدرين Cecafe، إنّ نقص المساحة في السفن لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للمصدرين، وأن المخزونات منخفضة بعد انخفاض الإنتاج العام الماضي، وهي حالة من المرجح أن تستمر حتى وصول المحصول الجديد إلى السوق، خلال شهري مايو ويونيو.

وارتفعت العقود الآجلة لـ أرابيكا بنسبة 3.6% لتستقر عند 2.5845 دولار للرطل في نيويورك، وهو أعلى سعر إغلاق منذ سبتمبر 2011، وفي السلع الأخرى، ارتفع السكر الخام لليوم الثاني، بينما تقدم الكاكاو بنسبة طفيفة.