دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها: «ما شفتش حد في إنسانيتكم»

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لوالدها والدتها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، تعليقا على مقولة نشرتها جاء فيها «بغض النظر عن موهبتك أو ثرائك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الناس تقول كل شيء»، وعلقت «دنيا» عبر حسابها على «إنستجرام»: «بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم يا رب، ما شفتش حد في إنسانيتكم».

دنيا سمير غانم تشارك في موسم رمضان وعيد الفطر بـ«عالم موازي» و«تسليم أهالي»

وتستعد دنيا سمير غانم لاستكمال تصوير مسلسل «عالم موازي»، المقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية المقبل، الذي جرى تأجيل العمل عليه العام الماضي بسبب مرض والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ويعتبر آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها قبل رحيلها.

وكشفت الفنانة الشابة عن موعد طرح فيلمها «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، في موسم عيد الفطر، ويشاركها البطولة عدد من نجوم الكوميديا من بينهم هشام ماجد، بيومي فؤاد وعمرو وهبة.

دنيا سمير غانم تحاول التغلب على أحزانها بعد رحيل والديها

وبدأت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال الفترة الأخيرة، الخروج من حالة الحزن التي كانت مسيطرة عليها وشقيقتها إيمي، بعد رحيل والديهما، وظهرت في عدد من الفعاليات الفنية على مدار الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها المشاركة في حفل افتتاح برنامج المواهب «الدوم»، كما ظهرت برفقة شقيقتها ضمن حفل توزيع جوائز «جوي» في المملكة العربية السعودية.

واختارت «دنيا» الاحتفال بعيد مولدها في يناير الماضي، بأداء مناسك العمرة برفقة شقيقتها «إيمي»، ونشرت صورة من الحرم المكي وعلقت عليها بأن عيد مولدها كان من أصعب الأيام التي مرت عليها بعد رحيل والديها: ««النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا».