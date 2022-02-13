10 أيام على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للموظفين

أعلنت وزارة المالية، في كتابها الدوري أنَّه سيتمّ صرف مرتبات فبراير 2022 بعد 10 أيام، مضيفة أنَّ صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بأكثر من 45 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة، في يوم 23 فبراير 2022.

صرف مرتبات فبراير

وجاء في الكتاب الدوري الذي أصدرَته وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، لتكون على مدار 4 أيام، تبدأ يوم 23 فبراير، وتنتهي يوم 28 فبراير 2022.

مرتبات شهر فبراير 2022

وقسمت وزارة المالية في كتابها الدوري لمواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 العاملين في 33 وزارة وهيئة، إذ حددت يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير المقبل ثم بدء صرف المرتبات للعاملين 23 وزارة وهيئة يوم الخميس 24 فبراير 2022.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنَّ جميع العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات والأجهزة والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة، يمكنها الصرف في الأسبوع التالي، إذ يمكن الصرف يومي الأحد الموافق 27 فبراير، ثم يوم الاثنين الموافق 28 فبراير المقبل.

وقالت مصادر مصرفية، إنَّ البنوك سوف تتسلم المرتبات من وزارة المالية قبل موعد صرفها، ويتمّ ضخها في ماكينات الصراف الآلي وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، حذرت وزارة المالية المواطنين من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، منوهة إلى أنَّه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال صرف مرتبات شهر فبراير 2022، وذلك لأخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعدت البنوك خطة احترازية، في أثناء صرف المرتبات ووضعت ملصقات تنويهية عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال صرف المرتبات.

كانت وزارة المالية، قد أعلنت صرف مرتبات العاملين بالدولة من خلال كتاب دوري يتمّ نشره في الوزارات والهيئات الحكومية.