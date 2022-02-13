شاهد نفي في «الآثار الكبرى»: سيارة علاء حسانين كان فيها زيت وسكر فقط

استمعت محكمة الجنايات، بجلستها اليوم الأحد المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، لأقوال شهود النفي في قضية «الآثار الكبرى»، المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين.

سمنة بلدي وزيت وسكر

وقال جهاد عبدالنعيم، شاهد النفي الثاني في القضية: «أنا جار علاء حسانين في البيت اللي في المنيا، وطلب مني الغفير الخاص التابع لـ علاء حسانين أجيبله سمنة بلدي، وجبتله 13 كيلو، وفطير بلدي، و12 زجاجة زيت، وسكر، وبعدها بشوية قالوا علاء خطب وبعدها أخدنا الموتوسيكلات وروحنا للمكان اللي فيه الخطوبة لقينا علاء حسانين اتقبض عليه في كمين، وبعدها روحت نمت، وتاني يوم سمعت إنهم أخدوا عزا أخو علاء، والكلام ده كان يوم 23-6-2021، لأن كان عنده حفلة بيكرم فيها مدرس خرج على المعاش».

وأضاف في شهادته أمام المحكمة: «أثناء قيامي بوضع المواد التموينية في سيارة علاء حسانين، لم أشاهد أي كراتين في شنطة السيارة، والعربية كان فيها سكر وزيت وزبدة فقط».

شاهد النفي الثالث: «علاء حسانين يبقى جدي»

وتحدث شاهد النفي الثالث، عن علاقته بالمتهم علاء حسانين: «هو جدي، ويوم الجمعة كنت في الفيلا بتاعته في الشيخ زايد، وبعد صلاة الجمعة جت قوة من الشرطة وكسروا أبواب الفيلا وطلعوا فوق دوروا ملقوش أي حاجة في الفيلا سوى شوية أوراق، ولا أعرف سبب القبض على علاء حسانين، وكنا فاكرين إنه مخطوف، لكن بعد يومين عرفنا إنه متهم في قضية آثار».