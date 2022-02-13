انخفاض إصابات كورونا بالسعودية للأسبوع الثالث: الممكلة تسجل 2136 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2136 حالة إصابة بفيروس كورونا، كذلك جرى تسجيل حالتي وفاة، ورصد 3482 حالة تعافي، ليصبح وفقًا للبيان إجمالي عدد الحالات المتعافية 692.001 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لوزارة الصحية على موقعها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت أنَّ الأعداد المسجلة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية والتي تسجل انخفاضًا ملحوظًا بعد أسابيع من الارتفاع المستمر والمتزايد والذي قد سبق وتعدت الإصابات اليومية لأكثر من 5 آلاف حالة يوميًا، ما دفع المملكة لاتخاذ إجراءات جديدة صارمة للحد من التفشي الزائد الذي شهدته المملكة في منتصف يناير الماضي.

#الصحة تعلن عن تسجيل (2136) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (3482) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (692,001) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/SK5ftB4dUP — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 13, 2022

الجرعة التنشيطية

يُشار إلى أنَّ المملكة بدأت في أول فبراير اشتراط الجرعة التنشيطية لدخول المنشآت والأماكن العامة، إذ عملت على تحديث حالة التحصين والتي اشترطتها الجهات المختصة لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق «توكلنا» لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر، وهو الاشتراط الأساسي للتطعيم بالمملكة.

إجراءات جديدة للسفر من وإلى المملكة

كانت المملكة قد استحدثت إجراءات ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنتها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وذلك من أجل الحد من التفشي لفيروس كورونا أو متحوّراته الجديدة، وشرعت في تطبيق بعض الإجراءات الجديدة للدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة، وذلك حفاظاً على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، كذلك تبدأ اليوم في تطبيق شرط الجرعة الثالثة التعزيزية، من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالمملكة وذلك للراغبين في السفر من وإلى السعودية.

وتتمثل هذه الاشتراطات وفقا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة، أنَّه يتوجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص «بي سي آر» معتمد لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت تعميمًا لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، لتحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة، وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنَّه سيتمّ تطبيق تلك الإجراءات في 20 مايو المقبل.