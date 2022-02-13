عاجل.. بدء جلسة «الشيوخ» لحسم مواد قانون العمل الجديد

بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، قبل قليل، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى مجلس الشيوخ في جلساه الأسبوع قبل الماضي من الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع القانون.

ومن المتوقع أن ينتهي المجلس، اليوم الأحد، من باقي مواد مشروع القانون البالغة 267 مادة، بعد أن أخذ مشروع قانون العمل عددا من الجلسات في المناقشات التي شارك فيها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من الجهات المعنية.

مكتسبات قانون العمل الجديد

وكفل مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، العديد من الامتيازات للعمال لحفظ حقوقهم، من بينها منع الفصل التعسفي نهائيا وإلغاء استمارة 6.