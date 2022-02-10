تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت إجباريا في قانون العمل الجديد

جاء قانون العمل الجديد، منظما للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما أن هذا القانون، أثار جدلا واسعة في الشارع المصري، كونه بهم فئة كبيرة من المجتمع المصري، ومن أبرز الأمور المثيرة للجدل، التي جاءت في هذا القانون، هي إلزام صاحب العمل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المنشئة والالتزام بها، من أجل حماية العاملين من الأوبئة المختلفة.

أكثر المهن احتياجا للإجراءات الاحترازية

جاء في المادة رقم 221 من قانون العمل الجديد، أنه يجب على كافة المنشآت ومقرات العمل، الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، في ظل انتشار الأوبئة الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، والمتحورات المختلفة لفيروس كورونا، جاء ذلك رغبة من المشرع المصري لحماية العاملين في كافة المنشآت المختلفة بالبلاد، من المخاطر البيئية المختلفة، بالأخص، تلك التي يقوم فيها العامل ببعض الأفعال تعرضه للخطر بشكل أكبر، منها المهن التي يخالط العاملين بها بعض الآدميين المرضى، مثل الفرق الطبية، أيضا وحدات معالجة التصريفات وتخزينها بمختلف أنواعها.

ولم ينسى قانون العمل الجديد العاملين مع الحيوانات بشكل مباشر، من أجل معالجتها أو استخراج المنتجات المختلفة منها وتصنيعها، فأوجب القانون أيضا تلك الأماكن بالالتزام بالإجراءات الاحترازية على وجه خاص، هذا إلى جانب وحدات معالجة المخلفات الطبية النقل النفيات.

المناقشة قاربت على الانتهاء

الجدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ قارب على الانتهاء من مناقشة المواد المتبقية من قانون العمل الجديد، وفقا لما قاله المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، كما أكد أن القانون يحقق العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل، إذ أنه يتضمن العديد من البنود، التي تضمن تحفظ حقوق العامل وتلزمه بالجدية أمام صاحب العمل.