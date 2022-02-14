علي الحجار يحيي حفل عيد الحب بالأوبرا غدا

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات أعياد الحب، غدا الثلاثاء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

علي الحجار يحتفل بعيد الحب

وأجرى الفنان علي الحجار، بروفة على الأغنيات المقرر أن يقدمها في الاحتفالية، واختار أن يغلب عليها الطابع الرومانسي، لتتناسب مع أجواء عيد الحب، ويعيش معها الجمهور هذه اللحظات الرومانسية.

يذكر أن حفل الحجار، لن يكون الوحيد ضمن حفلات عيد الحب، لكن هناك عدد كبير من الفنانين سيحييون حفلات غنائية، منهم كارول سماحة داخل مصر، أما خارج مصر فسيكون عاصي الحلاني ووائل كفوري وراغب علامة ووائل جسار.

آخر حفلات علي الحجار

وكان الفنان علي الحجار، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الإسكندرية، وكان الظهور الأول له بعد وفاة شقيقه الأصغر أحمد الحجار، نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجأة.

وخلال الحفل، قدم الحجار عدد كبير من أغنياته المميزة، من بينها لما الشتا يدق البيبان، والأحلام، وعلى قد ما حبينا، وشمعة ودمعة، ومسألة مبدأ، وتيجي نعيش، ويا أسكندراني، وأيضا قدم أغنية أبويا حبيبي، لكنه خلال تأديتها امتلأت عينيه بالدموع، لأن شقيقه الراحل هو من لحنها له، وتذكره مع الجمهور على المسرح.

يذكر أن علي الحجار، طرح مؤخرا، أغنية بعنوان «اشتقنالك»، وهى من كلمات الفنان صلاح عبد الله، وتقول كلمات الأغنية:

حاللوا ياحاللوا

رمضان كريم ياحاللوا

حل الكيس وادينا بقشيش

لنروح مانجيش ياحاللوا

إشتقنالك اشتقنالك

إشتقنا لحسنك وجمالك

ياأجمل شهر فى السنة

إشتقنالك ياشهر البركة والهنا

إشتقنالك.