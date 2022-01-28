علي الحجار يبكي على المسرح ويغني «أبويا الحبيب» مع صوت شقيقه

تأثر المطرب الكبير علي الحجار، خلال حفله بأوبرا مسرح جامعة مصر، واحتبس صوته بالدموع عند ذكر اسم الراحل الكبير شقيقه أحمد الحجار، حيث إنه هو من لحَّن أغنية «أبويا الحبيب».

علي الحجار يغني مع صوت شقيقه

وقال الحجار «إننا فنانون نفرح ونحزن من خلال الفن»، وقام بغناء الأغنية من خلال مشاركة صوت شقيقه الراحل أحمد الحجار وميكس بين صوت علي الحجار وأحمد.

وأغنية «أبويا الحبيب» قدمها علي الحجار بمشاركة صوت أحمد الحجار، وأبدل الحجار جملة «أبويا الحبيب» بـ«أخويا الحبيب».

علي الحجار يبكي على المسرح بعد غنائه «أبويا الحبيب»

وتأثر الحضور بالأغنية وبأداء علي الحجار، ونالت تصفيقا حارا ودعما وتشجيعا من الحضور لدعم المطرب الكبير والذي تأثر بشدة، وأعقبها بأغنيتي «مسألة مبدأ» و«تجيش نعيش».

ويذكر أن حفل المطرب علي الحجار بأوبرا مسرح جامعة مصر قد شهد حضورا مكثفا «كامل العدد».

وأشاد المطرب الكبير علي الحجار في بداية حفله، أنه سعيد بالاستقبال الرائع من الجماهير وبعودته مرة أخرى إلى مسرح أوبرا جامعة مصر، والذي يحرص على لقاء جمهوره به.

ونال الحجار فور دخوله على خشبة المسرح تصفيقا حارا وحماسا من الحضور، حيث كان الحفل «كامل العدد».

وقدم الحجار تتر مسلسل «المال والبنون» في بداية الحفل، وأعقبها أغنية «على أد ما حبينا»، قائلا إن تلك الأغنية قدمه بها الموسيقار الكبير بليغ حمدي.