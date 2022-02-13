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زوجة علاء حسانين في شهادتها بقضية «الآثار الكبرى»: «معملش حاجة»

كتب:

بسمة عبد الستار وحسن سمير
01:09 م | الأحد 13 فبراير 2022
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

قالت «هناء» زوجة المتهم الأول علاء حسانين، وشاهدة النفي الرابعة خلال الإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، في قضية «الآثار الكبرى»، المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، إن «علاء حسانين زوجي، وأكمل هو السائق الخاص له، وعز الدين، هو شقيق زوجي، وعلاء كان في البلد وأكمل اتصل بيا حوالي الساعة 9 وتلت ليلا، وقالي في عربية جيب ماشية ورانا، وحسانين كلم حد من القسم وقاله إن في عربية ماشيه وراه، وقاله أقف في الكمين أحسن يكون حد هيخطفك، لأن حصل إن علاء اتخطف قبل كده، وأكمل حكى ليا إن الضابط لما شاف السواق بيتكلم في التليفون وسأله بيكلم مين ولما قاله مرات علاء أخد منه التليفون وبعدها اتقفل خالص».

شهادة زوجة علاء حسانين

وأضافت زوجة علاء حسانين، أنه بعد القبض عليه، توسطت لدى حسن راتب للتنازل عن المحضر المحرر ضد زوجها: «والله العظيم ما عملوا حاجة، وكلمت الإعلامي مصطفى بكري وكل القريبين منه عشان يخرجوه».

وخلال سماع شهادة زوجة علاء حسانين، طلب طارق جميل سعيد، محامي المتهم علاء حسانين، من هيئة المحكمة السماح لزوجته بزيارته، نظرا لمنع الزيارة عنه منذ فترة: «ماشفتهوش بقالها 7 شهور، ونفسها تتكلم معاه وتشوفه».

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صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.