عاجل.. إجازة 24 ساعة للأب يوم «وضع زوجته» في قانون العمل الجديد

تجدد الجدل حول مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، جدلا بين الأعضاء في الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث طلب النائب محمد فريد و12 عضو إعادة مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد والتي طالب النواب فيها بالنص على منح إجازة للأب لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية طفله حديث الولادة وحتى عمر 6 أشهر، وذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد

وقال النائب فريد في مقترحه: «نحن بحاجة إلى إجازة أبوة لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية المولود» مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة.

إجازة للأب في قانون العمل الجديد

واقترح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن يكون حق الإجازة للأب في يوم وضع زوجته، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على مصلحة العمل وماذا يكون الامر إذا حصل العامل على إجازة يوم الوضع ولم يحدث وضعا ثم أخذ يوما ثانيا مشترطا أن يكون هناك شهادة ميلاد تثبت الوضع لأخذ الاجازة، على أن تقدم بعد ذلك.

واقترح ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد تعديل النص بأن يكون حق للزوج إجازة يوم وضع الزوجة لمدة يوم واحد ووافق مجلس الشيوخ بالتصويت على المادة.

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنّه «يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها».

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتم إضافة «يمنح العامل إجازة بيوم وضع الزوجة وتكون لمدة يوم واحد»