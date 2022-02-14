انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة اليوم.. 19600 مكان شاغر

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، فتح باب التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي الجاري 2021-2022، عبر رابط الموقع الإلكتروني، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نحو 19600 مكان شاغر، بمختلف الكليات، لافتة إلى أن التسجيل مستمر بالمرحلة الثالثة، حتى يوم الجمعة، على أن يخاطب المرشحين للكليات، بضرورة سداد قيمة المصروفات الدراسية خلال 48 ساعة من الترشح.

نسب التقديم للكليات المختلفة أقل من المتوسط

أكدت المصادر، أن نسب التقديم للكليات المختلفة حتى الآن، أقل من المتوسط، لافتة إلى أن هناك عدد من الجامعات الخاصة، وفرت عددا من المنح الدراسية الجزيئة، بإطلاق خصومات على المصروفات الدراسية تصل لـ50%، وفقاً لمجموع الطالب في الثانوية العامة 2020-2021، مؤكدة أن التقديم سيكون للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لوظيفة «ملحق ثقافي ومدير مكتب»، طبقًا لما تضمنه القرار الوزاري الصادر تحت رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته، بشأن تحديد قواعد وشروط ومعايير الندب، لمختلف الوظائف، للتمثيل الثقافي، وذلك بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المختلفة المصرية بالخارج «التمثيل الثقافي في الخارج».

الدول المتاح بها أماكن شاغرة لملحقين ثقافيين:

- موسكو/ روسيا الاتحادية

- بكين/ الصين

- الرياض/ المملكة العربية السعودية

- لندن/ المملكة المتحدة

- باريس/فرنسا

- فيينا/ النمسا

- مونتريال/ كندا

- برلين/ ألمانيا

- مدريد/ إسبانيا

ويشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافي المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية:

- الكويت/ الكويت

- مونتريال/ كندا

- واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية.