ضبط 14 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملات أمنية

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، أنّ شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي، زاولا نشاطا إجراميا تخصص في تصنيع مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار بها، متخذين من إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

المضبوطات

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال وجودهما داخل الشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين، 5 زجاجات من سائل مادة الهيروين المخدر الخام، 16 زجاجة من عقار الكيتامين المخدر، 20 أنبوب من عقار ناليوفين المخدر، 214 قرصا مخدرا، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، عدد من الأجهزة التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، ميزان حساس، 6 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب، كما تم العثور على سيارة ربع نقل ملك أحدهما أمام العقار المشار إليه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الهيروين المخدر، والاتجار بها، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لنقل المواد المخدرة.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، حال وجوده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلو جرام، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، يتاجر في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.

ضبط 5 بتهمة الاتجار بالمخدرات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، أنّ 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم «بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالي، و5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط «5 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو»، بتهمة حيازة «8 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالي، و5 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.