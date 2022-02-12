مقتل شاب على يد والده وشقيقه وعمه: عاقبوه على السرقة وادعوا انتحاره

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل ابنه، واستعان المتهم بشقيقه، ونجله، وقتلوا المجني عليه، بسبب سرقته مبلغ مالي من المتهم الأول، وادعى المتهمون انتحار المجني عليه، إلا أن رجال المباحث كشفوا غموض الحادث، وألقوا القبض على المتهمين، وجرت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

بلاغ بانتحار شاب داخل مسكنه بالمنيرة

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغا يفيد بانتحار شاب داخل شقة سكنية، لمعاناته من أزمة نفسية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى العثور على جثة شاب بها إصابات، وتوصل رجال المباحث إلى أن المجني عليه جرى قتله ولم ينتحر.

المتهمون اعتدوا على المجني عليه بالضرب

وتوصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى أن والد المجني عليه وعمه، وشقيق القتيل، وراء ارتكاب الجريمة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب سرقته لمبلغ مالي من والده.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، بسبب سرقة المجني عليه لمبلغ مالي من والده، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح جثة القتيل، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.