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حفيد علاء حسانين في شهادته بـ«الآثار الكبرى»: السيارة كان فيها فراخ ووز

كتب:

حسن سمير وبسمة عبدالستار
01:36 م | الأحد 13 فبراير 2022
المستشار خليل عمر

المستشار خليل عمر

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، خلال ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، و21 متهما آخر، في قضية الآثار الكبرى، إلى شاهد النفي حفيد المتهم علاء حسانين، وقال في شهادته: «علاء حسانين يبقى جدي، ويمتلك فيلا في منطقة الشيخ زايد، وجدي بينزل البلد يعمل قعدات صلح عشان الانتخابات في الدائرة، ومعرفش إن فيه آثار في الموضوع».

وأضاف: «فوجئنا في اليوم التالي بنشر فيديوهات على اليوتيوب، وساعتها عرفنا إن الموضوع فيه آثار، وأصلا العربية كان فيها فراخ ووز وسكر وتموين كان بيوزعهم على الفقراء، وخزين للبيت عنده».

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صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.