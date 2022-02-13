حملات أمنية لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة في القاهرة والقليوبية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وبحوزتهما هاتفين مجهولى المصدر وسلاح أبيض «كتر».

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، وفق بيان لوزارة «الداخلية» اعترفا بسرقتها من شخصين كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما أثناء سيرهما بدائرة القسم ، وأمكن التوصل للمجنى عليهما وبإستدعائهما تعرفا على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقتهما بالإكراه.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة في سرقة مسكن مواطن

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالتواصل مع صاحب محل لبيع الساعات بدائرة القسم من خلال الهاتف المحمول لعرض «ساعة – بعض المصوغات الذهبية» للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المتصل وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته «ساعة – سبيكة ذهبية – مشغولات ذهبية – جهاز لاب توب – حقيبة بداخلها ملابس – كاميرا – مبلغ مالى» وجميعها مجهولة المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته أقر بأنها مـن متحصلات واقعة سرقة من داخـل فيلا كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة بأسلوب التسلق، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه «تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة» وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

ضبط عنصر إجرامى في وقائع السرقة من داخل السيارات

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديد بمديرية أمن القاهرة من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول» بإكتشافها كسر زجاج السيارة الخاصة بها وسرقة «حقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية» حال توقفها بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة مُرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة «أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزته 4 قطع «بوجيه» ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب «كسر الزجاج» بإستخدام قطع «البوجيه» المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات، والسرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، كما أقر بإرتكابه 3 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة في سرقة مخزن شركة أجهزة كهربائية

وبالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من صاحب ومدير شركة أجهزة كهربائية بإكتشافه كسر أقفال مخزن الشركة عمله وسرقة 80 شاشة تليفزيون من داخله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وفق بيان للداخلية أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنها بإسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وأمكن التوصل إلى إنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 5 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - 2 فرد خرطوش - طلقات نارية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب كسر القفل، ونفوا صلة الأول بالواقعة وإقتصار دوره على توصيلهم دون علمه بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم سيئى النية «شخصين - أصحاب معرض أجهزة منزلية بالقليوبية» وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمعرض عملهما وعثر بحوزتهما على 70 شاشة من متحصلات الواقعة وأقرا بقيامهما ببيع 10 شاشات، وبعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.