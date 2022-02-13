عاطل يقتل جده بسبب أنبوبة غاز في منشأة القناطر

حاول عاطل سرقة أنبوبة غاز من منزل جده في قرية بمنشأة القناطر بالجيزة، لشراء المخدرات، وعندما منعه جده، سدد له المتهم طعنة نافذة مما أسفر عن إصابته، إلا أنه فارق الحياة عقب ذلك، وأجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتم مناظرة الجثة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المجني عليه فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بمقتل عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، بقرية في منشأة القناطر، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة جثة القتيل، وتبين أنه مسن، مصاب بجروح قطعية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأنه فارق الحياة عقب نقله إلى المستشفى.

الحفيد وراء الجريمة

وتوصلت تحريات الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى أن حفيد المجني عليه «عاطل»، يبلغ من العمر ما يقرب من 22 سنة، يتعاطى موادًا مخدرة، شرع في سرقة أنبوبة غاز من منزل القتيل، لشراء المخدرات، إلا أن المجني عليه منعه من السرقة، فاعتدى المتهم عليه بسكين.

أجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة تم نقله إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.