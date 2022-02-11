ضبط 1394قضية تموينية وتحرير 14 ألف مخالفة سرقة للكهرباء خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط السوق.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1394) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها 331 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 15,380 طن، و37 قضية غش غذائي، و29 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 8,509 طن، إلى جانب ضبط 22 قضية غش غير غذائي، و24 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (48500 لتر – 562 أسطوانة ).

مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14562) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و270 قضية فى عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، إلى جانب ضبط (185) قضية متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص»، فضلا عن ضبط (1403) قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية».

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (6) قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و43 قضية فى مجال الأمن العام، و (1706) مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ عدد (259) حكم قضائي متنوع، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.