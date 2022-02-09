ضبط 379 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال شهر

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات التوزيع بجميع المحافظات، حملاتها المكبرة لضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد حفاظا علي حق الدولة والمواطن، وأسفرت الحملات عن ضبط 379 ألف و120 قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد خلال 32 يومًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر واحتساب قيمة الغرامة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنّ الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وشركات التوزيع تباشر تحرير المحاضر لمن يستهلك كهرباء بطريقة غير شرعية، إضافة إلى احتساب قيمة أقل من الأحمال المستهلكة ويتم استدعاء المخالف لاحتساب قيمة الغرامة المقررة.

التصالح مع شركة توزيع الكهرباء بدفع الغرامة

واستعرض المصدر لـ«الوطن»، الإجراءات المتبعة عقب تحرير المحضر ومنها تصالح المخالف مع شركة توزيع الكهرباء من خلال دفع قيمة الغرامة المقررة، أو الامتناع عن الدفع وتقديم تظلم، وفي حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المخالف لشركة التوزيع، يتم إرسال المحضر المحرر إلى النيابة العامة خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ تحرير المحضر ضد المخالف.

تقديم التظلم كتابة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المخالف

وأوضح المصدر أنه إذا رأى المخالف أنّ المحضر الذي حرر ضده حوى مبالغة في تقدير الاستهلاك، فيجب أن يتقدم بتظلم خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه، مشيرا إلى أنه حال قبول شركة توزيع الكهرباء التظلم، يتم إحالته إلى لجنة مختصة تدعى لجنة كبار المشتركين.