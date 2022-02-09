شذى تكشف عن تعرض سيارتها لمحاولة سرقة: «مصدومة من سلبية الناس»

كشفت الفنانة شذى، اليوم، عن تعرضها لواقعة سرقة على الطريق الدائري، بالقرب من منطقة المهندسين، وأوضحت شذى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها لا تزال مصدومة لجرأة الشاب الذي حاول سرقة سيارتها، الذي يبلغ من العمر ما يقرب من 22 : 25 عاما، عندما حاول فتح سيارتها دون تردد أمام أعين الناس.

فشل سرقة شذى

وأضافت شذى، أنها لم تستوعب رد فعل من حولها، مشيرة إلى أن الشاب عندما فشل في سرقتها ذهب أمام أعين الناس دون تدخل أحد أو محاولة إيقافه أو القبض عليه، مكتفين بقولهم لها: «خدي بالك.. المهم إنك كويسة».

وتابعت شذى: «الحمد لله أني محاولتش تصوير الشاب وتوثيق الواقعة، حتى لا يحاول التعدي عليَّ بالسيارة وكسر زجاجها بسبب سلبية من حولي».

تفاصيل محاولة سرقة شذى

وعن تفاصيل الحادث، قالت إنه خلال سيرها على الطريق الدائري متجهة إلى المهندسين، تعرضت لمحاولة سرقة قبل الوصول للمهندسين بنحو 13 كيلو، وسط زحام تام على الطريق.

وأشارت إلى أن شابا بالعشرينات فتح باب سيارتها بالقوة، وعندما وجد أن السيارة مغلقة ذهب إلى الاتجاه الآخر وكان ينتظره شخص آخر بموتوسيكل، واستكمل سيره دون أي تحرك من المواطنين الموجودين على الطريق.

وأكدت شذى انها لم تخف بمثل هذه المواقف و لا تتهرب من الموقف ولكن من ذهول الموقف وجرأة الشاب لم تستطع استيعاب الموقف، والأمر الآخر انها لم تستوعب سلبية من حولها.