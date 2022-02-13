السيسي يوجه بمواصلة برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

وعرض ووزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.

كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.

مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية

ووجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.