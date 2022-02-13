الري تستعد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه.. برعاية الرئيس السيسي

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الأول للجنة العلمية لإسبوع القاهرة الخامس للمياه وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر إكتوبر المقبل.

معايير اللجنة العلمية

وجرى خلال الإجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه.

وتضم اللجنة العلمية في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مضيفاً أن هذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

رفع الوعي بقضايا المياه

وأوضح وزير الرى أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وأكد «عبدالعاطي» أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ ، حيث تم تنظيم إسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه في موعدهما ، على الرغم من توقف إنعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد ، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلي مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات إفتراضياً.

وتواصل السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الإسبوع ، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية ، كما تقرر إصدر الإعلان الأولي للإسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الإسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم.

مشاركة الوزراء والوفود الرسمية

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخري ذات الصلة من مختلف دول العالم، إضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح إسبوع القاهرة للمياه واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، الأمر الذى يضيف زخماً علمياً للإسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية، كما يُقام على هامش الاسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.

ومن المقرر عقد عدد من المسابقات خلال الفعاليات، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه «حافظ عليها تلاقيها» والتي تُقام للعام الخامس على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.