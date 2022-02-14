أشهر إفيهات سهير البابلي في يوم مولدها.. «إنت شايل اللوز قبل الجواز»

«أبلة عفت»، و«بكيزة هانم الدرملي»، و«سكينة»، وغيرها من الشخصيات البارزة والمؤثرة، التي جسدتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، استطاعت أن تدخل قلوب ملايين الجماهير وترسم البسمة على وجوههم، من خلال مشوارها الفني الحافل بالنجاح.

أشهر إفيهات سهير البابلي

اشتهرت الفنانة الراحلة سهير البابلي، بعدد كبير من الإفيهات التي قدمتها، طيلة مشوارها الفني، والتي ما زال الجمهور يرددها حتى الآن، رغم مرور وقت طويل عليها، ويرجع ذلك إلى تلقائيتها وطريقتها الطبيعية التي تقدم بها أدوارها دون افتعال، وفي ذكرى ميلادها تستعرض «الوطن»، أبرز إفيهات البابلي.

«أنت شايل اللوز قبل الجواز»

أطلقت الفنانة الراحلة سهير البابلي، جملة «أنت شايل اللوز قبل الجواز»، خلال أحداث مسرحية «ريا وسكينة»، في مشهد جمعها بالفنان أحمد بدير، حيث قالت له «أنت شايل اللوز قبل الجواز؟ والنبي الأكل ده ما هو تمثيل وبحق وحقيقي».

«أنا أتولدت هانم وهعيش هانم وهموت هانم»

قالت الفنانة الراحلة سهير البابلي، في مسلسلها الشهير «بكيزة وزغلول»، الذي قدمته بالمشاركة مع الفنانة القديرة إسعاد يونس، في عام 1987، كما قالت أيضًا مقولة، «جربعة مش هتجربع.. ذل مش هتذل».

إفيهات مسرحية «مدرسة المشاغبين» لـ سهير البابلي

أما عن مسرحية «مدرسة المشاغبين»، التي تم عرضها على خشبة المسرح في عام 1973، وشاركت بها الفنانة الراحلة سهير البابلي، مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن، مثل عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، وغيرهم من النجوم، كان لها النصيب الأوفر في العديد من الإفيهات، مثل: «ايه هو المنطق يا مرسي؟ تعرف إيه عن المنطق»، و«أنت جبتي لغاليغو دي منين؟.. أنت الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ؟.. كل واحد يخلي باله من لغاليغو»، وسط صرخات من ضحك الجمهور.

سهير البابلي تقدم حوالي 110 عملًا فنيًا

ويذكر أن الفنانة الراحلة سهير البابلي، قد وُلدت في مثل هذا اليوم 14 فبراير، عام 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، واستطاعت أن تقدم مشوار فني ملئ بالنجاح، حيث قدمت حوالي 110 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون والمسرح.