مصدر بـ«التعليم»: إعداد قوائم لأول 30 ألف تخصص مطلوبين على وجه السرعة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه جاري إعداد قوائم لأول 30 ألف بمسابقة المعلمين، والتخصصات المطلوبة على وجه السرعة، ضمن مسابقة الـ150 ألف معلم الذين وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينهم لسد العجز بين المعلمين، إذ يجرى حاليا اختيار التخصصات التي ستعلن عنها في أول دفعة بالمسابقة.

تحديد التخصصات العاجلة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بعد الانتهاء من تحديد التخصصات التي ستعلن عنها في أول دفعة من المسابقة، سترسل قائمة التخصصات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعلن عنها رسميا لمسابقة أول عام.

وأشار إلى أن هناك بالفعل تخصصات عاجلة لمعلمين، وهناك مدارس ليس بها معلمين لمواد بعينها، وتحديدا في الصفوف الابتدائية الأولى رياض الأطفال والابتدائية، وهؤلاء سيكون لهم أولوية قصوى، مع عدم إهمال التخصصات في باقي الصفوف.

اختيار الأكبر سنا والحاصلين على درجات علمية

وأضاف المصدر أن الأولوية ستكون لبعض المدارس، لوجود عجزا بها لكونها مدارس جديدة، مثل مدارس قرى حياة كريمة لأن الكثير منها جديدة، ولكن لن يسد العجز بشكل كامل في أول عام من المسابقة، ولكن يجرى تدريجيا كل عام.

وتابع أن من ضمن الأولويات يجرى اختيار المتقدمين الأكبر سنا، والحاصلين على درجات علمية (دكتوراه أو ماجيستر)، مؤكدا أنه لا يوجد أولوية للمتعاقدين من قبل بنظام الحصة أو المتطوعين.

وأكد المصدر، أن من ضمن شروط مسابقة المعلمين، اختيار المعلمين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات، ولا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، وهناك ضوابط سيجرى وضعها للمقبولين قبل التثبيت والتعيين، إذ تعقد اختبار وتقييم آداء للمقبولين لمدة عاميين، وتدريبهم في أكاديمية المعلمين، لقياس مدى كفاءتهم وصلاحيتهم تربويا، لنيل شهادة الصلاحية لتعيينهم.