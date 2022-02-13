التعليم لـ مديري المديريات: تأخر صرف «حافز المعلمين» يعرضكم لمساءلة البرلمان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلا للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بالتنبيه علي المختصين بالمديريات لصرف حافز تطوير التعليم «رياض الأطفال والصفوف الأولي وحتي الرابع الإبتدائي»، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022، وفقاً لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

صرف حافز تطوير التعليم بداية من العام المالي

وقالت وزارة التعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية وحصلت «الوطن» علي نسخه منه، أن الخطاب داء رداً علي استفسارات بشأن الأفادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالي أو من بداية العام الدراسي.

وشددت الوزارة علي المديريات التعليمية بأن أى تأخير في صرف مستحقات المعلمين عن حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، يعرض المسئولين بكل مديرية للمسائلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

التعليم تطالب من المديريات موقف الصرف الفعلي للحافز

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم للعام المالي 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناءاً علي خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء في جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.

وحددت وزارة التعليم ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين، ومنها توقيع الحضور 20 يوم عمل في دفتر الحضور والانصراف عدا شهر فبراير يكون 18 توقیعا، وفي حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف.

وقالت الوزارة، يطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع ، وعدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهي «معلم لكل فصل و2 معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة».