تعليمات من «التعليم» للمدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.. 15 إجراء

أصدرت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، تعليمات مهمة استعداداً للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن يبدأ يوم 19 فبراير الجاري، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تعليمات «التعليم» للفصل الدراسي الثاني 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تعليمات المديريات التعليمية لمشرفي المدارس استعداداً للفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:

- تخصيص مشرف لكل طرقة بالمدرسة ويفضل أن يكون اثنان من المشرفين أحدهما عند بدايتها والآخر عند نهايتها.

- لا يتم تحرك الطلاب من أرض الطابور إلا في وجود معلم الحصة الأولى «من ثم توزيعه».

- يجب التأكد من إتمام عمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل.

- يتم توزیع الاحتياطي في الحصة الأولى في طابور المدرسة.

- مراعاة أن يكون الاحتياطي من ذات المادة أو من مواد دراسية ومن معلمي الأنشطة في حال إذا المتغيب من الأنشطة.

- مراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل عند توزيع الاحتياطي.

تسجيل زمن دخول كل معلم الفصل وتبليغ إدارة المدرسة

- يقوم المشرف بحصر الفصول الخالية ويتم سرعة التوزيع.

- يقوم المشرف بتسجيل زمن دخول كل معلم الفصل وتبليغ إدارة المدرسة باتخاذ اللازم.

- خروج الطالب من الفصل بمعرفة مدرس الحصة.

- يقوم المشرف بمتابعة خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصة وأسباب الخروج وتذليل المشكلات والتأكد من أن خروج الطالب من الفصل بمعرفة مدرس الحصة.

- لا يسمح المشرف لأن فصل بمغادرة حجرة الدراسة أثناء اليوم الدراسي إلا بصبحة المعلم.

- قيام الأشراف بإنهاء أي مشكلة تحدث بين الطلاب في ذات التوقيت بالتدخل السريع وبالتعاون مع الإخصائين وإدارة المدرسة.

- في وقت الفسحة متابعة الحمامات وأماكن التجمعات لتفادي المشكلات.

- في نهاية اليوم الدراسي يتأكد كل معلم من فصل التيار ومحابس المياه بالمدرسة والتأكد من مغادرة الطلاب للمدرسة.

- لا يتم مغادرة مشرف الطرقة قبل خروج جميع المعلمين والطلاب من فصولهم.