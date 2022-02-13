التعليم تحذّر من «الدروس الخصوصية» في المدارس.. «تحقيق فوري» للمخالفين

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022، المنتظر أن يبدأ يوم 19 فبراير الحالي، طبقا للخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدأت المديريات التعليمية استعدادتها لبدء الدراسة، بخطاب نبهت فيه على مديري المدارس بمنع الدروس الخصوصية في المدرسة أثناء الفترة المسائية تحت شعار «مجموعات التقوية»، وإحالة من يعطي دروسا خصوصية من المدرسين للتحقيق الفوري.

الحضور بالمدارس ممنوع في غير أوقات العمل الرسمية

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، ضرورة وضع ضوابط وتكليفات لسلامة وأمن المدرسة أثناء الفترة المسائية، والتأكد من عدم وجود العاملين في غير أوقات العمل الرسمية بالمدرسة.

وترصد السطور التالية أبرز تعليمات المديريات التعليمية، لمديري المدارس، بشأن انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط العام بالمدارس، كما يلي:

- متابعة وصول المعلمين والطلاب إلى المدرسة قبل بدء التابور.

- متابعة الأنشطة والتعليمات اليومية لضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها، ومتابعة توزيع المتغيبين عن الحصة الأولى والإشراف.

- غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة، والإذن للأمن بفتحها عند الضرورة ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

متابعة غياب الطلاب بدقة وقياس مستوي الطلاب

- تسجيل أذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي للضرورة الملحة، وتطبيق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب.

- يطلب من الموجهين التواجد داخل الفصول الدراسية ومتابعة فنيات التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص، ورفع تقرير إليه مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

- وضع نظام ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى، وإعلان ذلك في الطابور حتى ينقله الطلاب إلى أولياء الأمور.

- متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.