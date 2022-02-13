البورصة تخاطب الشركات المقيدة لبدء برنامج تطوير القدرات ورفع الكفاءة

تنظم إدارة البورصة المصرية، برنامجا تدريبيا للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، لتطوير قدراتها ورفع كفاءتها في كيفية إعداد وبناء تقارير الاستدامة وفق أنسب الممارسات العالمية.

وخاطبت إدارة البورصة المصرية، عددا من الشركات المقيدة للمشاركة في فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، لترشيح من تراه مناسبا للحصول على شهادة معتمدة من المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة GRI، دون تكلفة مالية.

مساندة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية

وتتكامل هذه الخطوة مع جهود الدولة المصرية التي تستعد لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتتسق مع رؤية الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وتعزز الجهود التي تقوم بها البورصة المصرية لمساندة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية، وتسهم في تفعيل نشاط مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.