بروتوكول تعاون لإدراج الدواجن ضمن البورصة السلعية لأول مرة

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن الخميس المقبل، سيشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة السلعية لإدراج الدواجن الحية، ضمن البورصة السلعية لأول مرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدراج الدواجن الحية بالبورصة السلعية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركة وتداول الدواجن في مصر، وسيضبط عملية التسعير بقدر كبير، ويساهم في وضع حد لتحكم السمسار في أصحاب مزارع الدواجن الذي يتسبب دائماً في خسائر للمنتجين ويتسبب في رفع أسعار الدواجن على المستهلك.

القضاء على الفجوة السلعية

تابع أن البروتوكول يصب في صالح المستهلك في المقام الأول ويضع السعر العادل للمنتج وذلك بالقضاء على الفجوة السلعية المتمثلة في الطرف الثالث وهو السمسار، وتضم كل اطراف وأصحاب المزارع لأن البورصة ستكون هي مظلة الدولة الرسمية لتحديد أسعار السلع.

أشار إلى أن تعامل البورصة السلعية مع الدواجن، سيكون مماثل لبورصة الأسهم، لكن الفرق أن التعامل سيكون مع سلع وليس أسهما، وهي سوق إلكترونية منظمة ومنضبطة، وتتم عن طريق آليات محددة، أهمها تحديد الكميات المطروحة، ويتم استقبال عروض الشراء عبر المنصة، وكذلك البيع والشراء.

خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية

أكد أن البورصات السلعية للدواجن، معمول بها في جميع دول العالم، وهي سوق إلكترونية منظمة، وعنصر هام لتنمية قطاع الدواجن، وتساهم في تنمية الصادرات منها، وتحمي صغار المربين في المقام الأول.

أشار إلى أن البورصة السلعية يتم تنفيذها في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، وتشجيع صغار التجار على الدخول في منظومة التجارة المنظمة، والدواجن من السلع التي تعتبر حاضرة ومُخزنة، لافتاً الى انه سيتم البدء في تداول السلع بداية العام الحالي.

يذكر أن الدواجن من السلع الأكثر تذبذبا في الأسواق، وبلغ حجم الصناعة بها 100 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.