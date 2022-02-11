البورصة تسجل تراجع أسبوعي.. وخسائر السوقي 400 مليون جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي في 10 فبراير 2022، على خسائر أسبوعية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، إذ اختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع الثاني من شهر فبراير على تراجع جماعي.

رأس المال السوقي يخسر 400 مليون جنيه

وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 749.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير 2022، مقارنة مع 749.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بخسائر 400 مليارات جنيه وتراجع نسبته 0.1%.

27.6 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية نحو 27.6 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 52.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 2.1 مليار سهم، مقارنة مع 1.5 مليار سهم منفذة من خلال 183 ألف صفقة، مقابل 152 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الأسبوع

وسجّلت تعاملات المصريين نسبة 74.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.9% والعرب على 8.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 322.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات تتراجع خلال الأسبوع الثاني

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثاني، من شهر فبراير 2022، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 11578.54 نقطة، متراجع بنسبة 0.51%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 2116.39 نقطة بنسبة 2.16%، وتراجع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 3140 نقطة، بنسبة 1.66%، فيما هبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.85% عند مستوى 2024.17 نقطة.