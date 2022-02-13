اكتشاف بالصدفة.. مضادات الهيستامين تعالج أعراض كورونا طويلة الأمد

كشفت دراسة أمريكية جديدة، اليوم الأحد، عن أن علاج الهيستامين يمكن أن يعالج أيضا التداعيات طويلة الأمد لملايين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مضادات الهيستامين تعالج الأمراض طويلة الأمد المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا، كضباب الدماغ وآلام المفاصل المستمرة لأشهر.

وأظهرت الدراسة أن امرأتين في منتصف العمر أصبحتا بالصدفة تتمتعان بصحة جيدة بعدما تناولتا جرعة من مضادات الهيستامين، كما أن الإرهاق تراجع كثيرا لدى إحداهما في اليوم التالي لتناول الدواء، وكانت أصيبت بعد تناولها قطعة من الجبن عن طريق الخطأ، وأخذت «50 مل» من مضادات الهيستامين، ووجدت أن الإرهاق اختفى نهائيا.

فاعلية مضادات الهيستامين في علاج أعراض كورونا طويلة الأمد

وعانت الثانية من عدم القدرة على ممارسة الرياضة، مع تزايد الألم في الصدر وصداع وطفح جلدي، وعند زيارتها للطبيب وصف لها جرعة يومية من مضادات الهيستامين، مما ساعد في تقليل أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، واستعادة المرأة نحو 90% من وظائفها اليومية.

ومن جانبها، قالت المسؤولة الرئيسية بالدراسة بجامعة كاليفورنيا ميليسا بينتو، إن المرضى المصابين بفيروس كورونا يطالبون بأي علاج يساعدهم على العودة إلى الأنشطة الأساسية التي اعتادوا عليها قبل جائحة كورونا، معربة عن جهودهم الدائمة للوصول الى ذلك، خاصة في ظل عدم وجود علاج لأعراض كورونا طويلة الأمد، ولكن تجرى حاليا اختبارات لعدة علاجات جديدة من بينها مضادات الهيستامين.

54 مليون شخص يعانون من أعراض كورونا طويلة الأمد

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، تشكل هذه الدراسة أملا لنحو 54 مليون شخص يعانون من الأعراض طويلة الأمد المصاحبة لفيروس كورونا، لكن الأمر يحتاج إلى تجارب عديدة قبل اعتماد هذا العلاج رسميا.