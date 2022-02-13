إجازة وضع للأب والأم في قانون العمل الجديد.. اعرف عددها وشروطها

إجازة وضع يوم واحد للأب بقانون العمل الجديد، إحدى مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ، وسبق رفض مقترح إجازة الأب بمادة 50 بقانون العمل، في بداية المناقشات، بناء على مقترح النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ.

إجازة وضع للأب

تجدد طلب إجازة وضع للأب بقانون العمل، بناء على طلب إعادة مناقشة من مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، و12 عضوا لإعادة مناقشة المادة 50، التي طالب النواب فيها بالنص على «منح إجازة للأب لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة، لرعاية طفله حديث الولادة، حتى عمر 6 أشهر، وجرى إعادة مناقشة للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، الخاص بإجازة الوضع للمرأة العاملة، المطلوب فيها التعديل، لإضافة منح إجازة وضع للأب لرعاية الزوجة والطفل».

وقال النائب في مقترحه إلى مجلس الشيوخ، إن العامل بحاجة إلى إجازة وضع للأب، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة، لرعاية المولود، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة.

شروط إجازة وضع للأب

واقترح وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ان الهدف من القانون هو مصلحة العمل مقترحا ان يكون حق إجازة وضع للأب في يوم الوضع فقط، متسائلا: وماذا يكون الأمر إذا أخذ العامل إجازة يوم وضع ولم يحدث وضع للزوجة؟ ثم أخذ يوما ثانيا، ولم يحدث أيضا؟ لذلك يشترط أن يكون هناك شهادة الميلاد، وما يثبت الوضع لأخذ الإجازة، على أن تقدم بعد العودة.

وحول إجازة الأب خلال وضع الزوجة، اقترح وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، تعديل النص بأن يكون حق للزوج إجازة بيوم وضع الزوجة لمدة يوم واحد، مع تقديم ما يدل على ذلك، ووافق مجلس الشيوخ بالتصويت على المادة.

إجازة وضع للمرأة لمدة 4 أشهر

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنّه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

إجازات الأب في قانون العمل

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم إضافة فقرة بمنح العامل إجازة وضع للأب مثل الزوجة وتكون لمدة يوم واحد فقط.