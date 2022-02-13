حظك اليوم برج الحوت الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. قد تجد الحب على الباب

معروف عن مولود برج الحوت أنه متهور في قراراته اليومية، وهو دائمًا ما يقطع وعودا ولا يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية بشكل سريع، مما يجعله يخسر الكثير من الفرص المهنية او العاطفية، كما أنه لا يعترف بآراء الآخرين، ولوجهات نظرهم، كما أنه من الشخصيات المعروفة بالصراحة الزائدة، إلى حد الفظاظة في كثير من الأحيان.

صفات مواليد برج الحوت

وعلى الرغم من أن مواليد برج الحوت يميلون للبساطة والهدوء، إلا أن لديهم بعض العيوب التي قد تؤدي لمشاكل مع الآخرين، ومنها عدم الصبر على المواقف المؤلمة، لذلك هم متسرعون يرغبون في تحقيق كل ما يريدون خلال فترة قصيرة للغاية، كما أنهم لا يستطيعون الالتزام بوعودهم او مواعيدهم فهم يتأخرون كثيرًا، كما أنهم في بعض الأحيان يفتقدون الإحساس بالآخرين، وفي بعض الأحيان لا يراعون مشاعر الآخرين، مما يجعل علاقتهم بالأصدقاء تتوتر وتصبح مشكلة.

ولمحبي الأبراج، يستعرض موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تحركات النجوم والأبراج، والتي تتوقعها خبيرة علوم الفلك والأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج الحوت اليوم بعمل بحماس وتميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى المستوى العاطفي، يكون القمر في منزلك الخامس وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

مشاهير برج الحوت

ومن أشهر مواليد برج الحوت، العالمة المصرية سميرة موسي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة ليلي طاهر، والممثلة حلا شيحة، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان المصري ماجد المصري الفنانة دينا الشربيني، ، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الراقصة تحية كاريوكا، سلوى خطاب، الفنان صابر الرباعي.