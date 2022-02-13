حظك اليوم برج الجدي الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يمكن أن يطلق عليه لقب رجل العائلة، فهو يقدس أفراد الأسرة، ويوفر لهم مساحة كبيرة للاهتمام، لذلك هو محط أنظار أسرته، وبسبب حبه الزائد لعائلته قد يواجه صعوبة قليلا في التعامل مع الأصدقاء، أو لقاء الآخرين، كما أنه صريح بشكل مفرط، يجعل الكثيرين يرفضون لقاءه بسبب النقد اللاذع الذي قد يواجه للآخرين بدون حساب.

صفات مواليد برج الجدي

على الرغم من صراحة مواليد برج الجدي اللاذع، إلا أنه طيب القلب، من السهل أن تراضيه أو تتعامل معه، فهو شخصية مرحة تميل للفكاهة والمزاح طوال الوقت، ومع ذلك فهو يحب عمله، ويسعي للوصول لأعلي المناسب، كما أنه الشخصية المناسبة لإيجاد حلول خارج الصندوق.

ولمحبي الأبراج، يستعرض موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تحركات النجوم والأبراج، والتي تتوقعها خبيرة علوم الفلك والأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

عمليًا، تري فؤاد أن مواليد برج الجدي ليس أفضل أيامهم، بسبب وجود البرج مقابل البرج، وعليهم أن يجتهدوا من أجل إصلاح العلاقات المتوترة بين زملاء العمل والرؤساء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك عبير فؤاد، في حالة كنت متزوجا أن تتجنب الدخول في مناقشات لا طائل منها، وأن تحاول تفهم الاختلافات بينك وبين الشريك

مشاهير برج الجدي

وينتشر في العديد من المجالات الحياتية المختلفة مواليد برج الجدي، وأبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، الفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر صلاح جاهين، الفنان جورج وسوف، والفنان عمرو يوسف، والفنانة غادة عادل والفنانة هنا شيحة، والفنانة غادة رجب، والفنان سمير صبري.