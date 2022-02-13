حظك اليوم برج الدلو الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. نشاط وسعادة

أنثى برج الدلو من الشخصيات الرقيقة صاحبة القلب الطيب، والهدوء والرزانة، فهي قادرة على جذب الآخرين بقدراتها العملية، لكنها معروفة بالكتمان، فهي ترفض البوح بما يؤلمها، لكنها عندما تكتفي تنسحب بمنتهي الهدوء، وعتابها يكون أكثر عنفًا، لذلك يحاول أصدقاء هذا البرج الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة حتى لا يخسرونها.

صفات مواليد برج الدلو

يقدس مولود برج الدلو الحياة الزوجية والهدوء والعائلة لأبعد درجة، فهو زوج مخلص، يميل للعناية بشريك حياته، فهو لديه أكبر استعداد للتضحية بالكثير من أجل إنجاح علاقته الزوجية أو ارتباطه بالآخرين، بالإضافة إلى أنه قد يبذل الكثير لإسعاد الطرف الاخر، وتحقيق كل ما يحلم به، وتكون العلاقة بين مولود برج الجدي والعاطفة حساسة وعميقة، وهو يكون قادرا على التعبير عن نفسه وعن مشاعره بشكل جيد، ومع ذلك فهو طموح ولديه خيال واسع وقدرات جبارة تجعله يصل لأعلى المناصب العملية التي قد يرجوها.

ولمحبي الأبراج، يستعرض موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تحركات النجوم والأبراج، والتي تتوقعها خبيرة علوم الفلك والأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

اليوم يشعر مواليد برج الدلو بالنشاط والسعادة، ويهتم بأموره العملية، وينظم أعماله بذكاء، بسبب وجود القمر في منزل الصحة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن الوضع الفلكي يساعدك على توطيد علاقاتك وتصر اليوم على فرض النظام المناسب لحياتك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني، والفنانة ماري منيب، واللاعب المصري رمضان صبحي، واللاعب لويس سواريز، وجيرارد بيكيه، والإعلامية أوبرا وينفري، وكريستيان بيل، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الإماراتية أحلام والفنان السوري تيم حسن، والفنانة العالمية شاكيرا، وأوبرا وينفري.