حظك اليوم برج القوس الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحرر من الضغوط

النشاط العقلي والبدني أبرز ما يبرع فيه مولود برج القوس، الذي يتميز بشخصية قيادية، وبمحاولة تطوير ذاته طوال الوقت، كما أنه دؤوب على العمل، يكره فكرة التسويف أو تأجيل المشاريع والعمل إلي يوم آخر، فهو يؤمن بمقولة «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد»، كما أنه متفائل، يفضل دائمًا أن يحول الخيال إلى واقع.

صفات مواليد برج القوس

مولود برج القوس من الشخصيات الفلسفية، التي تميل للمنطق ولتحليل الأمور بنظرة عقلانية بحتة، كما أنه طموح، يثق في ذاته وبقدراته، كما أنه يمتلك عقلا منفتحا على ثقافات الآخرين، وهو ينظر للأمور بإيجابية، كما أنه يقدس الصدق ويكره الكذب.

ولمحبي الأبراج، يرصد موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تحركات النجوم والأبراج، والتي تتوقعها خبيرة علوم الفلك والأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ووفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على مواليد برج القوس التحرر من الضغوط على كل المستويات، وتكون قادرا على تحسين التخطيط لمستقبلك ولزيادة المدخرات، وذلك بسبب وجود القمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على الصعيد العاطفي تمكنك الفلك من الاقتراب من الأشخاص الذين تحبهم، لكنك تجد في نفسك الرغبة للاستقلالية، ولإدارة حياتك بنفسك.

مشاهير برج القوس

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الروائي الراحل نجيب محفوظ، والفنانة ماجدة الرومي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت والفنانة لبلبة والفنانة شويكار، والممثل الأمريكي براد بيت، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، والممثلة والمغنية سكارليت جوهانسون، والأديب والروائي نجيب محفوظ، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة علا غانم، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان عاصي الحلاني، وناصر القصبي والفنانة ماجدة الرومي.