«شباب الشيوخ»: ميثاق شرف للإعلاميين بقانون الرياضة الجديد

استعرض محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، فلسفة وأهداف تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، الذي يتضمن نصا بمقتضاه يُوضع ميثاق شرف تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية الرياضية.

الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية

وقال دياب، إن الميثاق يتضمن عددا من المعايير في مقدمتها الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وتوعية المواطنين، ووجود أرشيف رياضي يوثق الرياضة المصرية، فضلا عن تشجيع ممارسة الرياضة، موضحا أن الميثاق يتم وضعه من قبل الجهة المركزية الإدارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

تشجيع ممارسة الرياضة

ولفت دياب إلى أن التعديلات تستهدف أيضا تشجيع ممارسة الرياضة من خلال المؤسسات الإعلامية ووضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في العاملين بمجال الإعلام الرياضي، على أن تتولى الهيئات الرياضية إنشاء مراكز إعلامية تختص وحدها بتوفير المعلومات والبيانات للإعلام الرياضي، والتأكيد على عدم نشر أو إذاعة أي أخبار دون وجود مستند دال عليها.

وأكد الوزير، أن الهدف من الميثاق الإعلامي، مساعدة الإعلام الرياضي والأجهزة الإعلامية.