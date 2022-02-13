«الشيوخ» يناقش إنشاء أبلكيشن خاص بالشباب والرياضة غدا

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، اقتراح برغبة مقدم من عضو مجلس الشيوخ محمد رمضان سيد أحمد عمارة، عن تنسيقية شباب الأحزاب؛ لإنشاء أبلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة، وبه تعريفات الرياضة وقوانينها، وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

أبلكيشن وزارة الشباب والرياضة

وأوصت لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، بإنشاء أبلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة، وبه تعريفات الرياضة وقوانينها، وربط مراكز الشباب، والتفاعل المباشر مع المواطنين؛ استنادا إلى رؤية وإرادة القيادة السياسية وأهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ضمن مسارات العمل والبناء للجمهورية الجديدة وصولا إلى تحسين كفاءة الدولة في إطار المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030؛ بحيث يصبح التحول الرقمي القوي الدفعة الأولى للارتقاء بكافة المؤسسات؛ نظرا لإسهامه المباشر في تعزيز عناصر البناء المؤسسي وكذلك تسهيل إتاحة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين جودة تلك الخدمات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد.

ويأتي ذلك مع الانفتاح الكبير والرعاية التي حظى بها الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تقديم الدعم والمساندة للشباب المصري، وتوجيهه برقمنة الدولة المصرية، واستدامة التواصل مع الشباب، وما شاهدناه من جهد من وزارة الشباب والرياضة لعمل العديد من المبادرات والإنجازات.

وأوضح النائب محمد عمارة، أن أهمية الاقتراح تأتي من ارتكازه على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا في شتى المجالات لتطوير مستقبل للأنشطة الرياضية المختلفة؛ الأمر الذي يأتي متسقا مع الرؤية الطموحة بأن الرياضة أمن قومي لأنها قادرة على تحقيق الأمن الإنساني والمستقبلي الذي يتيح للدولة تحقيق وتأمين المصالح الوطنية الاستراتيجية؛ بما يشمل المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وحفظ حقوق ومصالح الأجيال القادمة، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين، وهذا ما أكدت عليه المادة 84 من الدستور المصري، التي تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

التحول الرقمي لمختلف العمل الرياضي

ورأى ممثلو الحكومة، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفقا لاستراتيجية طموحة في إطار التحول الرقمي لمختلف جوانب العمل الشبابية والرياضية والإدارية، وأن الوزارة على إدراك تام بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر؛ بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميا وعالميا وأن هذا التوجه يعد نافذة مشرقة لتعظيم الاستفادة من مختلف الابتكارات التي تعتمد على التقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار ممثلو الحكومة إلى وجود منصة إلكترونية خاصة بوزارة الشباب والرياضة، وهي من أفضل 60 منصة عالمية، ومن أفضل 10 منصات محلية يستطيع الشباب من خلالها التعرف على الأنشطه المتاحة والمقدمة من الوزارة، كما أن الوزارة تقوم على تحديثها بصفة دورية.