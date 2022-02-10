كيفية حجز وحدات «سكن مصر» ومتى يكون لك الحق في الحصول عليها

مع كل طرح جديد من وزارة الإسكان يهتم المواطنون بتفاصيل الشقق وأسعارها المختلفة، وتتصدر شقق الإسكان عمليات البحث على جوجل، فضلا عن تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ أيام أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الاجتماعي، عن طرح شقق جديدة في أماكن مختلفة بالقاهرة، جاهزة للسكن الفوري بمساحات تبدأ من 106 أمتار إلى 151 متر، وأسعار تبدأ من 451 ألف إلى مليون و900 ألف، لتناسب معظم الفئات.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح الشقق السكنية الجديدة ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، خطوات حجز الوحدات السكنية ومن لهم الحق في الحصول على هذه الشقق وذلك وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة قناة «ten».

خطوات حجز شقق سكن مصر

وقالت مي خلال تصريحاتها، إنّ كراسة الشروط الخاصة بشقق دار مصر وسكن مصر وجنة، ستكون متاحة يوم 15 فبراير على الموقع الإلكتروني للوزارة ومبادرة التمويل العقاري.

وعن طرق الحصول على الوحدات، قالت «مي»، إن الحجز سيكون بأسبقية الدخول على الموقع واختيار الوحدة بعد طرح كراسة الشروط، وبعدها يمكن للشخص الذهاب إلى المكان الذي يتواجد به المشروع، وإذا رغب في الحجز يدخل كود الوحدة التي يرغب في شرائها وبهذه الخطوات يكون تأكد حجزه، وبعد إغلاق الإعلان يبدأ الشخص في إجراءات التمويل العقاري مع البنك وبعد الانتهاء منها يستطيع الحصول على الوحدة التي تكون جاهزة للتسليم الفوري، لافتة إلى أن الحصول على الشقق يكون بأسبقية الحجز.

أماكن وحدات الإسكان

ويشمل مشروع وحدات «سكن مصر»، عدة مدن وهي «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق»، كما ستكون الوحدات في «دار مصر» بمدن «السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر»، والوحدات في مشروع «JANNA» ستكون في مدن «6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور».