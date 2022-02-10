يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال هذه الأيام، لتسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم، بإجمالي 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 15/2/2022، ويستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة فى بيان لها.

مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة القاهرة الجديدة

- سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 16/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 3، يوم الخميس 17/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 4، يوم الأحد 20/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 5، يوم الإثنين 21/2/2022، بمدينة القاهرة الجديدة.

- تسليم وحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 22/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 23/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 8، يوم الخميس 24/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 27/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 10، يوم الإثنين 28/2/2022.

- تسليم وحدات العمارة 11، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 2/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 13، يوم الخميس 3/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 14، يوم الأحد 6/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 15، يوم الإثنين 7/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 16، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 17، يوم الأربعاء 9/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 18، يوم الخميس 10/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 19، يوم الأحد 13/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 20، يوم الإثنين 14/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 21، يوم الثلاثاء 15/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 22، يوم الأربعاء 16/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 23، يوم الخميس 17/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 24، يوم الأحد 20/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 25، يوم الإثنين 21/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 26، يوم الثلاثاء 22/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 27، يوم الأربعاء 23/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 28، يوم الخميس 24/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 29، يوم الأحد 27/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 30، يوم الإثنين 28/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 31، يوم الثلاثاء 29/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 32، يوم الأربعاء 30/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 33، يوم الخميس 31/3/2022.

- تسليم وحدات العمارة 34، يوم الأحد 3/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 35، يوم الإثنين 4/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 5/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 37، يوم الأربعاء 6/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 38، يوم الخميس 7/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 39، يوم الأحد 10/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 40، يوم الإثنين 11/4/2022.

- تسليم وحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/4/2022.

إجراءات استلام وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

1- يلزم على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك.

2- التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة، بمركز المدينة لتسجيل البيانات على الشبكة.

3- استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.