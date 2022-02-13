تفاصيل مسلسل «حكم نهائي» لمصطفى قمر في رمضان.. «مش كوميدي»

يستعد الفنان مصطفى قمر، لتصوير أول مشاهده في مسلسل «حكم نهائي»، نهاية شهر فبراير الجاري، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، حيث ما زالت مرحلة الترشيحات قائمة حتى الآن، من بينهم نرمين الفقي ومجدي كامل.

فداء الشندويلي: المسلسل في مرحلة الكتابة

ومن جهته، قال المؤلف فداء الشندويلي، لـ«الوطن»، إن المسلسل لا زال في مرحلة الكتابة حاليًا، والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، رافضًا الإفصاح عن ملامحها بعد، لافتًا إلى أن العمل يدور في إطار اجتماعي درامي بعيدًا عن الكوميديا التي طالما اشتهر بها الفنان مصطفى قمر في أعماله الفنية المختلفة.

المسلسل بعيد عن الكوميديا: أحداثه تدور في إطار درامي

وأضاف مؤلف مسلسل «حكم نهائي»، أن تقديم مصطفى قمر لمسلسل درامي بعيدًا عن الكوميديا، ليست مغامرة فنية، لا سيما أن الممثل المُحترف يستطيع أداء أي دور، دون الاستمرار في قالب فني طوال الوقت، فضلًا عن لديه قطاع جماهيري كبير، مُعربًا عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه على الشاشات.

مصطفى قمر من فارس بلا جواز لـ حكم نهائي

يذكر أنّ الفنان مصطفى قمر شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل كوميدي، يحمل اسم فارس بلا جواز، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي متصل منفصل، حيث يجسد فيه مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث «30 مليون جنيه»، حيث شاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وراندا عبدالسلام، وسليمان عيد.