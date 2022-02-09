العسومي: جهود متواصلة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، روحي فتوح، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني بفلسطين.

وأكد العسومي، حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.

العسومي: نواصل دعم القضية الفلسطينية

وشدد على حرص البرلمان العربي، على مواصلة جهوده في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية، وعلى كل المستويات، دفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني، ودعما لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمنياته للمجلس الوطني الفلسطيني؛ بالتوفيق في النهوض بمسؤولياته الوطنية والدستورية؛ بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في التقدم والازدهار.