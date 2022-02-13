بـ4 ملايين حالة.. انخفاض إصابات كورونا عالميا خلال أسبوع لأول مرة منذ نوفمبر

في سابقة هي الأولى منذ 4 أشهر، تراجعت إصابات فيروس كورونا المستجد خلال هذا الأسبوع بإجمالي 4 ملايين حالة عن الأسبوع السابق وبلغ إجمالي الإصابات خلال هذه الأسبوع 18 مليون حالة عالميا.

ووفقا لتحليل الإحصائيات المتوفرة لدى وكالة الأنباء الروسية «تاس»، فإن معدل انتشار العدوى انخفض بشكل كبير في البلاد التي وصلت فيها ذروة الإصابات بالفيروس لمعدل كبير بداية 2022 بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وفي التفاصيل، انخفض معدل الإصابات في أمريكا مقارنة بمنتصف شهر يناير الماضي، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يوميا، بنحو خمسة أضعاف، فيما كانت نسبة الانخفاض الأسبوع الماضي وحده، 70%.

410 ملايين و176 ألفا إجمالي إصابات كورونا حول العالم

وانخفضت معدلات الإصابة في فرنسا وبريطانيا، وانخفض عدد المصابين إلى النصف تقريبا خلال أربعة أسابيع، إلى 140 ألفا و50 ألف إصابة يوميا، وفي إيطاليا وإسبانيا ثلاث مرات، إلى 65 ألفا.

فيما سجَّلت الهند انخفاضا سريعا، بنهاية شهر يناير وتم تسجيل ما يقرب من 350 ألف إصابة يوميا هناك، وبلغ العدد حوالي 50 ألفا في الوقت الحالى، وفي الفلبين، انخفض معدل الإصابة 6 مرات في الأسابيع الأخيرة.

في السياق، أوضحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 410 ملايين و176 ألفا و62 حالة.

وذكرت الجامعة أن إجمالي الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و809 آلاف و944 حالة.

وسجَّلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و707 آلاف و349 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و586 ألفا و544 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ27 مليونا و434 ألفا و286 حالة.