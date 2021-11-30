التعليم: المشروعات القومية والتنموية أساسية في الإذاعة المدرسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لنشر الوعى بين أبنائها الطلاب بما تقدمه الدولة المصرية من مشروعات تنموية قومية والتي تعتبر بمثابة الطفرة التى ستعقد عليها أمال الأجيال الحالية والقادمة، وبالإشارة إلى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارات والمديريات.

تمكين الطلاب من الاطلاع على المشروعات القومية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات، على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية، مشيرة إلي وضع المشروعات القومية التنموية ضمن الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير والأعمال الفنية والزيارات الميدانية من المشروعات القومية.

المشروعات القومية والتنموية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المشروعات القومية والتنموية التي تضمنها الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير وهي كالتالي:

- مشروع الاستزراع السمكي.

ـ مشروع مدينة الأثاث.

ـ مشروع المليون ونصف مليون فدان.

ـ مشروع 100 ألف صوبة زراعية.

ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة 18 ألف فدان.

ـ مشروع محور روض الفرج.

ـ مشروع المنطقة الاقتصادية «أنفاق قناة السويس».

ـ مشروع المليون وحدة سكنية.

ـ مشروع الطاقة.

ـ مشروع العاصمة الإدارية.

ـ مشروع حياة كريمة.

ـ الافتتاحات الأثرية والحضارية.

مسابقة للطلاب عن المشروعات القومية

وفي سياق أخر، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد مسابقة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لأوائل طلاب للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوية العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي، على مستوى الإدارات المديريات التعليمية والجمهورية.

وقالت الوزارة، إن موجه أول التربية الاجتماعية على مستوى الإدارة والموجه العام على مستوى المديرية يتولوا إعداد مجموعة من الأسئلة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة وعلى كل فريق سحب ورقة ليجيب عليها شفويا وتمثل 25% من إجمالي الدرجة، ويتولى مديرو عموم تنمية المواد الدراسية والتربية الاجتماعية وضع أسئلة المسابقة للمرحلة النهائية لتحديد المدارس الفائزة من المراحل الثلاثة على مستوى الجمهورية.