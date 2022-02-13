«التخطيط»: زيادة معدلات البطالة في العالم بشكل غير مسبوق بسبب كورونا

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، إن مصر تشهد حاليا، النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وجرى تنظيم نسخ سابقة قبل جائحة كورونا، ولم يتم تنظيمه منذ عامين.

وأكد كمالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن كل دول العالم تأثرت بالجائحة حتى المتقدمة منها، مشيرًا إلى أن الفيروس أثار تحديات اجتماعية وبيئية، كما تأثر الوضع الاقتصادي في كل الدول بشكل سلبي، وزادت مستويات عدم المساواة، كما زادت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.

تحقيق الأهداف الأممية

وأضاف أن هذا الأسبوع يستهدف معرفة الوضع بالنسبة لتحقيق الأجندة الأممية 2030، ودور الدول العربية في تنفيذ الأجندة الأممية، موضحًا: «في العادة توجد موضوعات محددة أو خاصة يتم استعراضها كل سنة».

وتابع نائب وزيرة التخطيط، أن الأسبوع في هذا العام، استعرض تمويل التنمية المستدامة والجزء الخاص بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، وارتباطها الوثيق بجائحة كورونا.

تداعيات صحية كبيرة

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثارت تداعيات صحية وبيئية كبيرة وكلها كانت سلبية، موضحًا أن الأمم المتحدة تبحث دائما هذه التحديات وتأثيراتها على تنفيذ الأجندة الأممية، فضلا عن إمكانية حشد الجهود للتعافي المستدام.

وأكد أن التمويل من أهم تحديات التنمية المستدامة، وخاصة لدى الدول النامية وهو ما تم رصده في عام 2018، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلة، وانخفض النمو في مصر، وكانت أسعد حظا من دول كثيرة.

وصرح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2022، بأنه مرت سنتان على ظهور الجائحة التي مثلت حملاً ثقيلاً، واختبارًا عصيبًا للبشرية جمعاء، وتخطت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها.