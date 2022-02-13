«المالية» تطرح سندات خزانة بـ4.5 مليار جنيه غدا

تستعد وزارة المالية، لطرح سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار جنيه، غدا، من خلال البنك المركزي المصري.

وكشف البنك المركزي، مساء اليوم، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه على طرح سندات خزانة لآجال متعددة تصل إلى 4.5 مليار جنيه.

وأشار إلى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، ويحل موعد سدادها في الرابع من يناير 2025، بينما يطرح سندات خزانة ذات أجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه، ويحل موعد استحقاقها في الأسبوع الأول من يناير من عام 2029، وأخيرا يطرح «المركزي» سندات خزانة أجل 15 عاما بقيمة نصف مليار جنيه ويحل موعد استحقاقها في 18 يناير 2037.

475 مليار جنيه عجزا في الموازنة العامة للدولة

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في عمليات إصدار وطرح أذون وسندات الخزانة على أن تستخدم المالية، حصيلة الطروحات الأسبوعية في الإنفاق على الموازنة العامة للدولة، وسد العجز المالي في العام المالي الجاري 20121-2022، الذي تخطى حاجز الـ 475 مليار جنيه.

تدبير عجز الموازنة من مصادر داخلية وخارجية

وتدبر المالية، عجز الموازنة العامة للدولة في العام الجاري 2021-2022، بالإضافة إلى الإنفاق على أبواب وبنود الموازنة من خلال تمويلات محلية على غرار أذون وسندات الخزانة أو عبر التمويلات الخارجية؛ سواء بإصدار السندات الدولارية في الأسواق العالمية أو نظيرتها من السندات الخضراء أو عن طريق توقيع الاتفاقيات المالية والائتمانية؛ سواء مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتنمية أو البنك الآسيوي وغيرها من التكتلات الاقتصادية الدولية.