«المالية»: تسليم 13500 سيارة جديدة تعمل بالغاز

نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 سنة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في تسليم 13500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى اليوم الخميس الموافق 10 فبراير الحالي.

تسليم 13500 سيارة

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن عدد السيارات الجديدة التي جرى تسليمها منذ إطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وصل إلى 13500 سيارة جديدة.

أنواع و«ماركات» السيارات الجديدة

وتابع «عوض» في تصريحات لـ«الوطن» أن السيارات الجديدة التي سُلمت تتوزع بين 12650 ملاكي وتاكسي، بالإضافة إلى 850 سيارة «ميكروباص» جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موكدًا أن عدد الطلبات المسجلة والكاملة والصحيحة تتخطى حاليًا 37 ألف طلب تقريبًا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن «ماركات» السيارات التي جرى تسليمها تنوعت، بينها 4525 سيارة نيسان، بالإضافة إلى 4200 سيارة «لادا» و«بي واي دي»، إلى جانب 1525 سيارة «شيفروليه»، و1150 سيارة «هونداي»، إلى جانب 1125 سيارة «شيري تيجو».

وأشار إلى أن السيارات النقل التي جرى تسليمها داخل المبادرة تتوزع بين 475 سيارة «كينج لونج»، و375 سيارة «زيمكس».

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي تستهدف تحويل نحو 250 ألف سيارة على مدار 3 سنوات في المرحلة الأولى بعد توجيهات رئاسية في يناير الماضي، بإحلال المركبات المتقادمة وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيراً بورسعيد، على أن تُطبق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد آخر من المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.