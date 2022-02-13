عضو بـ«الشيوخ»: «قانون العمل أخد مننا وقت كبير.. ومناقشات طويلة»

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون العمل يعد أحد أهم القوانين التي نُوقشت مؤخرا في المجلس، وفيه تم استهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن ودفع عجلة التنمية، من خلال دعم المستثمرين وأصحاب العمل: «الحكومة كانت حريصة على تقديمه بالشكل الأمثل، ولكن كان لمجلس الشيوخ رأي آخر، وخد مننا وقت كبير من النقاش».

السباعي: يتكون من 269 مادة.. وتمت مناقشته في 9 جلسات عامة

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أنه قد تمت مناقشة القانون في 9 جلسات عامة، ويتكون من 269 مادة، ويتضمن الكثير من القضايا، واستغرق العمل في مناقشته فترة طويلة.

وأوضح أن القانون سيحال إلى مجلس النواب لمناقشته وإبداء التعديلات، أو إقراره، بعدها تتم إعادته إلى الحكومة لإقراره: «مبقاش فيه حاجة اسمها استمارة 6 ولكن بنسعى للحفاظ على حق العامل علشان يشتغل في بيئة سليمة ويقدر يؤدي شغله، وبنقدر نوفر لصاحب العامل حقه في النمو بأعماله التجارية».

أبرز مواد القانون

وأكد النائب على أن أبرز المواد التي ناقشها المجلس، ما يتعلق بحقوق العامل، وحقوق صاحب العمل، حيث أن المجلس استهدف تحقيق التوازن، وسيتم الموافقة على القانون في 4 خطوات، الأولى هي الموافقة المبدئية، ومناقشة كل مادة والموافقة عليها أو استحداث مواد أخرى، والموافقة بالإجماع، وأخيرا يأتي الدور على الموافقة النهائية.

وأشار النائب إلى أن المجلس وافق على إجازة الأبوة، حيث يستهدف المجلس أن يحصل الأب على فرصة إجازة أبوة حتى يكون مع طفله: «هذه المادة تم رفضها وكان عليها لغط كبير في الفترة الماضية، لكننا فتحنا باب النقاش وتم الموافقة على منح الأب يوما واحدا كإجازة أبوة».